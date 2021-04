Stand: 13.04.2021 09:00 Uhr Hamburgs Handballer ohne Tissier gegen Lübeck

Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg müssen im Heimspiel am Freitag (20 Uhr) im Nordduell gegen den VfL Lübeck-Schwartau auf Leif Tissier verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der 21-Jährige bei der 27:29-Niederlage in der vergangenen Woche in Fürstenfeldbruck eine Knieverletzung zugezogen. Das vordere Kreuzband des linken Knies wurde überstreckt, ist aber nicht gerissen. Zum Heimspiel am kommenden Dienstag gegen den EHV Aue plant der Club mit der Rückkehr des Spielmachers. | 13.04.2021 10:58