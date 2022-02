Stand: 21.02.2022 08:03 Uhr Hamburgs Basketballer Christen und DiLeo im Nationalteam

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat Robin Christen und Max DiLeo von den Hamburg Towers für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Israel nachnominiert und reagierte damit unter anderem auf die Verletzung des Ex-Braunschweigers Karim Jallow (jetzt Ulm). Das deutsche Team tritt am Freitag zunächst in Tel Aviv an. Drei Tage später empfängt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes Israel dann in Heidelberg. | 21.02.2022 08:02