Stand: 01.07.2024 19:43 Uhr Hamburgerinnen Korpatsch und Lys in Wimbledon ausgeschieden

Die Hamburger Tennis-Profis Tamara Korpatsch und Eva Lys haben den Sprung in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers im Wimbledon verpasst. Qualifikantin Lys unterlag am Montag in London der französischen Weltranglisten-45. Clara Burel mit 2:6, 4:6. Korpatsch muss nach einer enttäuschenden 2:6, 1:6-Niederlage gegen die Britin Yuriko Lily Miyazaki ihre Hoffnungen aufgeben. | 01.07.2024 19:43