Stand: 11.12.2022 16:47 Uhr Hamburgerin Seidel gewinnt deutsche Tennis-Meisterschaft

Ella Seidel aus Hamburg hat sich den Titel bei der deutschen Tennis-Meisterschaft in Biberach gesichert. Für die erst 17-Jährige war das eine Premiere. Auf der Anlage am WTB-Stützpunkt in Oberschwaben gewann sie in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 gegen Sonja Zhenikhova aus Berlin. Bei den Männern gewann Jakob Schnaitter aus Ismaning. | 11.12.2022 16:42