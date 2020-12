Stand: 13.12.2020 15:19 Uhr Hamburgerin Noha Akugue deutsche Tennis-Meisterin

Noma Noha Akugue und Benjamin Hassan sind die überraschenden deutschen Meister im Tennis. Die 17-jährige Noha Akugue vom Club an der Alster setzte sich im Endspiel in Biberach am Sonntag gegen die gleichaltrige Nastasja Schunk von BASF TC Ludwigshafen 6:3, 6:3 durch. Jünger bei nationalen Titelkämpfen waren nur 1984 die damals 15-jährige Hallenmeisterin Steffi Graf sowie Isabel Cueto, die im gleichen Jahr als 16-Jährige den Titel unter freiem Himmel gewann. | 13.12.2020 15:18