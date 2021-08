Stand: 23.08.2021 10:46 Uhr Hamburgerin Mareike Miller Fahnenträgerin bei den Paralympics

Die Hamburger Rollstuhl-Basketballerin Mareike Miller und der Radsportler Michael Teuber werden bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Tokio am Dienstag (13 Uhr MESZ/20 Uhr Ortszeit/ARD) die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag bekannt. Die 31 Jahre alte Miller, Kapitänin der Basketballerinnen und Gesamtaktivensprecherin, nimmt in Tokio an ihren dritten Spielen teil. 2012 wurde sie Paralympics-Siegerin, 2016 holte sie Silber. Der 53-jährige Münchner Teuber nimmt bereits zum sechsten Mal an Paralympics teil. Er holte bisher fünf Goldmedaillen, vier auf der Straße und eine auf der Bahn. | 23.08.2021 10:46