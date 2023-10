Stand: 20.10.2023 15:21 Uhr Hamburgerin Korpatsch erreicht Halbfinale in Cluj-Napoca

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Tennisturnier in Cluj-Napoca (Rumänien) die Vorschlussrunde erreicht. Die 105. der Weltrangliste setzte sich am Freitagnachmittag im Viertelfinale gegen Darija Snihur aus der Ukraine mit 3:6, 6:2, 6:4 durch. Im Semfinale könnte es nun zu einem Hamburger Duell mit Eva Lys kommen. Die 21-Jährige, die ebenfalls aus Hamburg kommt, kämpft am Freitagabend gegen die Russin Jekaterina Makarowa ums Weiterkommen. | 20.10.2023 15:20