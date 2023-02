Stand: 15.02.2023 11:28 Uhr Hamburgerin Anne Schröder lässt Hockey-Damen jubeln

Die deutschen Hockey-Damen haben ihr zweites Spiel in der FIH Pro League gegen Australien gewonnen. Der WM-Vierte setzte sich am Mittwoch in Sydney mit 2:1 im Penaltyschießen durch. Das Siegtor markierte die Hamburgerin Anne Schröder (Club an der Alster). Durch den Erfolg rückte Deutschland auf Tabellenplatz zwei vor. Beim 3:3 (1:2) in der regulären Spielzeit hatten Cécile Pieper (8.), Jette Fleschütz (46.) und Sara Strauss (57.) die Führung der Gastgeberinnen jeweils wieder ausgeglichen. | 15.02.2023 11:28