Stand: 17.02.2025 11:04 Uhr Hamburger Tennisspielerin Lys meistert Auftakthürde in Dubai

Tennisspielerin Eva Lys aus Hamburg hat beim WTA-Turnier in Dubai den Sprung in die zweite Runde geschafft. Die 23-Jährige kämpfte sich in ihrem Auftaktduell gegen die routinierten Rumänin Irina-Camelia Begu zurück und gewann 5:7, 7:5, 6:3. Zuvor hatte die Nummer 87 der Weltrangliste die Qualifikation erfolgreich bestritten. In Dubai geht es nun für Lys weiter mit einer schwierigen Aufgabe gegen die zweimalige Major-Finalistin Jasmine Paolini aus Italien. | 17.02.2025 10:58