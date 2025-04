Stand: 17.04.2025 21:12 Uhr Hamburger Tennisspielerin Ella Seidel in Stuttgart ausgeschieden

Die Hamburgerin Ella Seidel ist beim WTA-Tennisturnier in Stuttgart ausgeschieden. Die 20-Jährige war am Donnerstagabend beim 1:6, 1:6 gegen die an Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff chancenlos. Seidel war als "Lucky Loserin" in das Hauptfeld gerückt und hatte dort etwas überraschend ihre Landsfrau Tatjana Maria (Bad Saulgau) in drei Sätzen niedergerungen. | 17.04.2025 21:11