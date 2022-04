Stand: 19.04.2022 16:36 Uhr Hamburger Tennis-Talent Lys überrascht in Stuttgart

Tennis-Talent Eva Lys vom Hamburger Club an der Alster hat beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart für eine große Überraschung gesorgt. Bei ihrem Debüt im Hauptfeld eines WTA-Turniers rang die 20-Jährige die rund 300 Weltranglistenplätze vor ihr notierte Schweizerin Viktorija Golubic mit 5:7, 7:5, 7:5 nieder. Nach mehr als drei Stunden machte die Qualifikantin am Dienstag ihren Zweitrunden-Einzug perfekt. Im Achtelfinale trifft sie auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen. In der Weltrangliste belegt die in Kiew geborene Norddeutsche Platz 342, sie hatte für die Qualifikation des Hallen-Sandplatz-Turniers eine Wildcard erhalten. | 19.04.2022 16:35