Hamburger Segler Riechers plant für die Vendée Globe

Nach Boris Herrmann plant in Jörg Riechers ein zweiter deutscher Segler seine Teilnahme an der Vendée Globe 2024/2025. In Kürze soll mit dem Baubeginn der Yacht für den 53 Jahre alten gebürtigen Hamburger ein wichtiger Grundstein gesetzt werden. "Die wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in den vergangenen 20 Jahren auf dem Wasser mit unterschiedlichen Rennbooten und bei herausfordernden Wetterbedingungen sammeln konnte, werden jetzt in den Bau unseres neuen Racers einfließen", sagte Riechers, der wie Herrmann auch während des Rennens Daten zur Erforschung der Ozeane sammeln will. | 14.12.2021 13:43