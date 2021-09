Stand: 27.09.2021 13:28 Uhr Hamburger SV testet gegen den VfL Wolfsburg

In der Länderspielpause kommt es zum Nordduell zwischen Fußball-Zweitligist Hamburger SV und dem Bundesligisten VfL Wolfsburg. Das Testspiel soll am Mittwoch, den 6. Oktober, um 13 Uhr in Wolfsburg stattfinden. Zuschauer werden nicht zugelassen. Zuvor tritt die Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter an diesem Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) zum Punktspiel beim FC Erzgebirge Aue an, Wolfsburg spielt am Sonnabend (15.30 Uhr) zu Hause gegen Gladbach. | 27.09.2021 13:25