Stand: 02.04.2024 13:50 Uhr Hamburger SV hat jetzt 110.000 Mitglieder

Der Hamburger SV hat einen Mitgliederrekord vermeldet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, sind jetzt 110.000 Menschen in dem traditionsreichen Club aus der Hansestadt organisiert. Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte der HSV die 100.000er-Marke durchbrochen. "Es ist unfassbar, in welch atemberaubender Geschwindigkeit der HSV wächst und wächst", wurde Marcell Jansen, Präsident des HSV e.V., in einer Clubmitteilung zitiert. | 02.04.2024 13:48