Stand: 17.01.2023 10:55 Uhr Hamburger SV: Glatzel spürt keinen besonderen Druck

Stürmer Robert Glatzel spürt beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV keinen besonderen Druck im Kampf um den Aufstieg. "Ich würde es nicht Druck, sondern Verantwortung nennen", sagte der 29-Jährige der "Bild" im Trainingslager in Sotogrande. Er wisse, dass er als Führungsspieler vorangehen müsse. "Ich nehme es an. Es belastet mich nicht", so der HSV-Torjäger. Glatzel erzielte in den 17 Spielen der Hinrunde elf Tore für den HSV und liegt in der Zweitliga-Torjägerliste an der Spitze. Für ihn und seine Mannschaft beginnt die Rückrunde am 29. Januar gegen Eintracht Braunschweig. | 17.01.2023 10:32