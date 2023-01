Stand: 09.01.2023 16:29 Uhr Hamburger SV: Benes fehlt auch zum Wochenstart

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist personell ausgedünnt in die neue Trainingspause gestartet. Der slowakische Nationalspieler Laszlo Benes, der wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel am Wochenende weder beim Testspiel in Köln (0:4) noch beim Hallenturnier in Gummersbach mitwirken konnte, stand auch zu Wochenbeginn nicht zur Verfügung, wie der Verein mitteilte. Der 25 Jahre alte Mittelfeldakteur sollte sich am selben Tag noch einer eingehenden Untersuchung unterziehen, hieß es. | 09.01.2023 16:20