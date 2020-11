Stand: 20.11.2020 18:20 Uhr Hamburger Profiboxer Formella will WBA-Titel holen

Profiboxer Sebastian Formella bestreitet am Sonnabend den Hauptkampf bei einer Veranstaltung in der London Wembley-Arena. Gegner des 33 Jahre alte Weltergewichtlers aus Hamburg ist der Brite Conor Benn. Es geht um den kontinentalen WBA-Titel. "Viele sagen, dass ich der Favorit bin, da ich mehr Kämpfe bestritten und stärkere Gegner geboxt habe. Aber Conor Benn ist auch ein schwerer Gegner mit guten Fähigkeiten", sagte Formella. Er hat von seinen 23 Profikämpfen nur einen verloren. Sein neun Jahre jüngerer Rivale ist in 16 Kämpfen noch unbesiegt. | 20.11.2020 18:20