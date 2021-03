Stand: 25.03.2021 12:27 Uhr Hamburger Polo Club: Personalsorgen zum Re-Start

Die Herren vom Hamburger Polo Club plagen vor dem Re-Start der Feldhockey-Bundesliga am Wochenende Personalprobleme. Trainer Matthias Witthaus muss bei den Partien in Köln und Nürnberg unter anderem auf Pietro Lago aus Italien sowie die Neuseeländer Nicholas Woods und Blair Tarrant verzichten, die wegen der Corona-Pandemie in ihrer Heimat weilen. Der UHC Hamburg startet beim Großflottbeker THGC und beim Harvestehuder THC. Die UHC-Damen empfangen Rüsselsheim. Ergebnisse Herren Ergebnisse Damen | 25.03.2021 12:21