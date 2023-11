Stand: 27.11.2023 11:47 Uhr Hamburger Polizei vor zwei Großeinsätzen in dieser Woche

Die Hamburger Polizei steht in dieser Woche vor gleich zwei Großeinsätzen beim Fußball. Am Freitagabend (18.30 Uhr) findet im Millerntor-Stadion das Stadtduell zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV statt. Dieses Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga ist ein Hochrisikospiel - mit einem Großaufgebot. Bereits am Dienstagabend (18.45 Uhr) kommt es im Volkspark zum Champions-League-Spiel zwischen Schachtjor Donezk und Royal Antwerpen. Ein Teil des Antwerpener Anhangs gilt als gewaltbereit. | 27.11.2023 11:45