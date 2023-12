Stand: 11.12.2023 16:31 Uhr Hamburger Muheim für zwei Spiele gesperrt

Zweitligist Hamburger SV muss in den kommenden zwei Spielen auf seinen Linksverteidiger Miro Muheim verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den 25-Jährigen mit einer entsprechenden Sperre, Muheim hatte am Sonnabend bei der Heimniederlage gegen den SC Paderborn (1:2) die Rote Karte gesehen. Muheim kann damit erst am 27. Januar kommenden Jahres gegen den Karlsruher SC wieder zum Einsatz kommen, das Urteil ist nach Zustimmung durch den HSV und den Spieler rechtskräftig. | 11.12.2023 12:31