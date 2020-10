Stand: 09.10.2020 09:45 Uhr Hamburger Judoka haben beim Finale eine Medaille im Blick

Das Hamburger Judo Team reist zuversichtlich zum Bundesliga-Finale am Sonnabend in das brandenburgische Senftenberg: Das Ziel ist eine Medaille. "Die sportliche Situation des HJT ist sehr gut, wir haben einen soliden Stamm Hamburger Kämpfer am Start, ergänzt von unseren externen Top-Stars wie Dominic Ressel, Anthony Zingg und Moritz Plafky", sagte Präsident Rainer Ganschow und ergänzte: "Schwergewichtler Losseni Kone hat in der Bundesliga noch keiner auf Rechnung. Ich erwarte von ihm den ein oder anderen Sieg." | 09.10.2020 09:44