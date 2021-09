Stand: 18.09.2021 18:51 Uhr Hamburger Judo-Team behauptet Tabellenführung

Das Hamburger Judo-Team liegt weiter auf Endrunden-Kurs in der Bundesliga. Am zweiten Kampftag gelangen den Hanseaten vor heimischer Kulisse klare Siege gegen den KSV Asahi Spremberg (11:3) und SUA Witten (9:5). Nach den Erfolgen vor einer Woche liegt der Titelverteidiger damit verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der Nordgruppe vor dem UJKC Potsdam. | 19.09.2021 10:05