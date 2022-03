Stand: 13.03.2022 12:34 Uhr Hamburger Golferin Henseleit wird in Thailand Zwölfte

Die Hamburger Profigolferin Esther Henseleit hat die LPGA in Thailand auf dem geteilten zwölften Platz beendet. Die 23-Jährige, die das Feld bei dem mit 1,6 Millionen Dollar dotierten Turnier südlich von Bangkok nach der ersten Runde noch angeführt hatte, lag am Ende mit 269 Schlägen 19 unter Par. Den Sieg im Siam Country-Club holte sich die Dänin Nanna Koerstz Madsen, die sich im Stechen gegen die Chinesin Xiyu Lin durchsetzte. Henseleit setzt ihre Saison am übernächsten Wochenende in den USA fort. | 13.03.2022 12:32