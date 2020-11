Stand: 14.11.2020 13:10 Uhr Hamburger Golferin Henseleit weiter in der Spitzengruppe

Die Hamburger Profi-Golferin Esther Henseleit spielt bei den Saudi Ladies Open weiter in der Spitzengruppe mit. Die 21-Jährige vom GC Falkenstein verlor nach dem dritten Tag des mit einer Million Dollar dotierten Turniers in Saudi Arabien mit 210 Schlägen zwar zwei Plätze, hat als Sechste aber nur vier Schläge Rückstand auf die führenden Lydia Hall aus Wales und Emily Kristine Pedersen aus Dänemark (je 206). Die Entscheidung über den Turniersieg fällt am Sonntag. | 14.11.2020 14:10