Stand: 10.06.2021 12:43 Uhr Hamburger Fußball-Verband terminiert Entscheidungsspiele

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat die Entscheidungsspiele um die Teilnahme am DFB-Pokal-Wettbewerb der Saison 2021/2022 terminiert. Bei den Männern spielen die beiden Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt und Teutonia 05 am 26. Juni. Einen Tag später treffen die Regionalliga-Frauen des Hamburger SV auf den Ligarivalen TSC Wellingsbüttel. Beide Partien finden im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt statt und werden um 14 Uhr angepfiffen - ob vor Fans, ist noch nicht entschieden. | 10.06.2021 12:42