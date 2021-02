Stand: 26.02.2021 12:11 Uhr Hamburger Fußball-Verband drängt Politik zu Öffnungsschritten

Der Hamburger Fußball-Verband drängt auf ein Ende der Corona-bedingten Pause im Amateursport. "Unsere Kinder und Jugendlichen müssen nicht nur wieder zur Schule, sondern auch wieder zurück auf den Platz!", schrieb HFV-Präsident Dirk Fischer in einem Brief an Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Fischer forderte, dass bundesweit zumindest der Trainingsbetrieb im Fußball und im gesamten Sport ab dem 7. März 2021 wieder zugelassen wird. Er verwies auf die "geringe Infektionsgefahr des Fußballs als Freiluftsport" und die "besondere Bedeutung sportlicher Betätigung für das körperliche und seelische Wohlbefinden" aller Sporttreibenden. | 26.02.2021 12:10