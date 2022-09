Stand: 26.09.2022 22:35 Uhr Hamburger Edebali beendet Football-Karriere

Der Hamburger Footballer Kasim Edebali hat seine Karriere beendet. Das verkündete der langjährige NFL-Profi in den Sozialen Medien. Der 33 Jahre alte Linebacker hatte unter anderem für die New Orleans Saints, Denver Broncos und Cincinnati Bengals insgesamt 62-mal in der US-Profiliga gespielt. Edebali hatte am Sonntag mit den Hamburg Sea Devils zum zweiten Mal nacheinander das Finale der European League of Football (ELF) verloren. Die Hanseaten unterlagen in Klagenfurt/Österreich den Vienna Vikings mit 15:27. | 26.09.2022 22:21