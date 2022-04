Stand: 28.04.2022 20:31 Uhr Hamburger Depmeyer neuer Freiwasser-Bundestrainer

Constantin Depmeyer wird neuer Bundestrainer Freiwasserschwimmen. Der 41-jährige Hamburger ist Nachfolger von Stefan Lurz. Depmeyer war bis zum vergangenen Sommer zwei Jahre Nachwuchs-Bundestrainer im Freiwasserbereich gewesen und hatte zuvor mehrere Jahre am Landesstützpunkt Schleswig-Holstein gearbeitet. "Ich freue mich auf diese tolle Aufgabe und möchte nun auch in verantwortlicher Position dabei mithelfen, dass das Freiwasserschwimmen im DSV weiterhin so erfolgreich bleibt", sagte Depmeyer. | 28.04.2022 20:15