Stand: 19.05.2025 08:30 Uhr Hamburger Boxerin Zimmermann träumt vom nächsten Titel

Die Hamburger Profi-Boxerin Natalie Zimmermann will erneut einen WM-Titel gewinnen. Am 23. Mai fordert die Leichtgewicht-Kämpferin die 14 Jahre jüngere amtierende Titelträgerin Terri Harper in Doncaster (Großbritannien) heraus. Der Altersunterschied bereite ihr keine Sorgen, sagte die Fitnesstrainerin und Physiotherapeutin, die auch den Musiker Udo Lindenberg rainiert. Zimmermanns Gegnerin Harper hält den WM-Gürtel des Verbands WBO. | 19.05.2025 17:07