Stand: 15.09.2021 21:09 Uhr Hamburger Boxer Harutyunyan will sich für WM-Kampf empfehlen

Der Hamburger Profiboxer Artem Harutyunyan steigt zu seinem elften Profikampf in den Boxring. Der olympische Bronzemedaillengewinner von 2016 wird am Sonnabend gegen den unbesiegten Spanier Samuel Molina im Hamburger Gym antreten. Das teilte Universum am Mittwoch mit. Es geht um den vakanten WBC-International-Titel im Leichtgewicht. Der 31 Jahre alte Harutyunyan ist als Profi unbesiegt und will sich für einen WM-Kampf empfehlen. | 15.09.2021 20:12