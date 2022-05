Stand: 27.05.2022 19:39 Uhr Hamburger Boxer Boakye-Schumann verpasst EM-Medaille

Kevin Boakye-Schumann ist bei den Box-Europameisterschaften in Jerewan im Viertelfinale augeschieden. Der Hamburger unterlag im Mittelgewicht (bis 75 kg) dem Engländer Lewis Richardson mit 0:5. Der an Nummer zwei in seiner Gewichtsklasse gesetzte U22-Vize-Europameister kam mit dem Rechtsausleger nicht zurecht. | 27.05.2022 19:39