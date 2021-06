Stand: 24.06.2021 21:12 Uhr Hamburger Beachvolleyballer Ehlers/Flüggen weiter mit Chancen

Die deutschen Beachvolleyballer bleiben im Rennen um ein weiteres Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Beim Continental Cup in Den Haag gewannen die Duos Nils Ehlers/Lars Flüggen (Hamburg) und Alexander Walkenhorst/Sven Winter (Düsseldorf) ihr Viertelfinale gegen das Team aus Spanien 2:1. Der Sieger des Turniers erhält den letzten europäischen Olympia-Quotenplatz. Die teilnehmenden Länder treten mit jeweils zwei Duos im Modus "best of three" gegeneinander an. | 24.06.2021 21:08