Stand: 12.10.2023 11:53 Uhr Hamburg mit Frauen-Rennen Teil der Ironman Pro Series

Das Langstrecken-Rennen in Hamburg gehört im kommenden Jahr zur erstmals ausgetragenen Ironman Pro Series. Dies geht aus dem am Donnerstag verkündeten Detail-Plan der Veranstalter hervor. Demnach umfasst die vor einigen Wochen neu geschaffene Serie von April bis Mitte Dezember für beide Geschlechter sechs Rennen über die Ironman-Distanz und elf Wettkämpfe über die etwa halb so lange sogenannte 70.3-Distanz. Die Frauen starten demnach am 2. Juni in der Hansestadt (die Männer am 18. August in Frankfurt/Main). Insgesamt ist die Serie mit einem Bonus-Preisgeld von rund 1,6 Millionen Euro dotiert, allein die Sieger erhalten knapp 190.000 Euro. | 12.10.2023 11:52