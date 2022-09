Stand: 01.09.2022 12:56 Uhr Hamburg gibt 100.000 Euro für Ausbildung von Trainern

Die Stadt Hamburg stellt 100.000 Euro für die Qualifizierung von Trainerinnen und Trainern in Sportvereinen bereit. Damit soll der Sport nach dem Ende der Corona-Maßnahmen gestärkt werden, teilten Innenbehörde und Hamburger Sportbund (HSB) mit. "Es ist an der Zeit, dass so notwendige Personal zu qualifizieren, um die Anzahl der Angebote zu erhöhen. Denn auch im Sport haben wir einen pandemiebedingten Personalmangel zu verzeichnen", sagte Sportsenator Andy Grote (SPD). Hamburgs Landesfachverbände rechnen mit einem Bedarf von rund 400 neuen Trainerlizenzen. | 01.09.2022 12:55