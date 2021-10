Stand: 15.10.2021 17:17 Uhr Hamburg-Triathlon 2022 wieder mit Hobbysportlern

Der nächstjährige Hamburg-Triathlon der Weltserie wird am 9. und 10. Juli stattfinden. Das hat der Triathlon-Weltverband entschieden, teilten die Hamburger Veranstalter am Freitag mit. Neben der Elite dürfen 2022 wieder Hobbysportler über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) oder die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) an den Start gehen. Die Anmeldung ist ab dem 23. November möglich. | 15.10.2021 17:17