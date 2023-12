Stand: 07.12.2023 16:23 Uhr Hamburg Towers ziehen gegen die Bayern in den Volkspark um

Die Bundesliga-Basketballer der Towers Hamburg werden ihren zehnten Geburtstag in der Arena im Volkspark feiern. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wird das Heimspiel gegen den FC Bayern München am 24. März nächsten Jahres in der größten Hamburger Sporthalle stattfinden. Der Umzug in den Volkspark bleibt aber eine Ausnahme. Die übrigen Heimspiele finden weiterhin in der Spielstätte im Stadtteil Wilhelmsburg statt.