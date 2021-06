Stand: 08.06.2021 15:06 Uhr Hamburg Towers wollen auch international ran

Die Hamburg Towers wollen schon in der kommenden Saison an einem europäischen Basketball-Wettbewerb teilnehmen. "Wir sind sehr daran interessiert. Wenn wir europäische Spitzenmannschaften in Hamburg haben, dann wären wir als Organisation sehr stolz darauf", sagte Sportdirektor Marvin Willoughby. Aufgrund des siebten Tabellenplatzes in dieser Bundesliga-Saison ist der Start in der Champions League die wahrscheinlichste Option. Aber auch um Einladungen der Euroleague und des Eurocups haben sich die Towers beworben. | 08.06.2021 15:05