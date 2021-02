Stand: 08.02.2021 15:30 Uhr Hamburg Towers vor harter Woche: Drei Spiele in fünf Tagen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers sieht dem Mammutprogramm in dieser Woche mit drei Partien in fünf Tagen optimistisch entgegen. "Wir freuen uns darauf. Dafür trainiert man als Spieler", sagte Profi Marvin Ogunsipe am Montag. Das Auftaktduell am Mittwoch steigt beim Tabellenvierten Baskets Oldenburg (20.30 Uhr). Am Freitag (20.30 Uhr) sind die Baskets Bonn in der heimischen Arena zu Gast, Sonntag (20.30 Uhr) folgt der Auftritt bei den Gießen 46ers.