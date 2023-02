Stand: 15.02.2023 14:59 Uhr Hamburg Towers verpflichten US-Guard Davis

Die Hamburg Towers haben für die restliche Saison in der Basketball-Bundesliga den US-Amerikaner Jordan Davis verpflichtet. Der 25-Jährige ist der siebte Importspieler im Team von Cheftrainer Benka Barloschky. Im Eurocup ist Davis allerdings nicht spielberechtigt. Er wechselt vom spanischen Erstligisten UCAM Murcia zum aktuellen Tabellen-13., und damit auch zurück in die BBL. In der Saison 2019/2020 war der Guard bereits für Rasta Vechta aufgelaufen. | 15.02.2023 15:00