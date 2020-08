Stand: 12.08.2020 10:35 Uhr

Hamburg Towers verpflichten Routinier Bryce Taylor

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers geht mit Neuzugang Bryce Taylor in die kommende Spielzeit. Der 33 Jahre alte Guard wechselt vom Ligarivalen Brose Bamberg in die Hansestadt. Der 1,95-Meter-Mann, der 2014 mit dem FC Bayern München die deutsche Meisterschaft gewann, soll bei den Towers die Rolle des erfahrenen Anführers übernehmen. "Über die Möglichkeit, meine Karriere bei einem Verein fortzusetzen, der langfristig etwas Erfolgreiches aufbauen will, freue ich mich sehr", sagte Taylor, der in den vergangenen drei Jahren mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hatte. | 12.08.2020 11:15