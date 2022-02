Stand: 05.02.2022 19:52 Uhr Hamburg Towers verlieren in Bayreuth

Die Hamburg Towers haben im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen weiteren Rückschlag erlitten. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles in Bayreuth mit 71:90 (34:49) und kassierte damit ihre dritte Niederlage in Serie. Bester Hamburger Werfer war Jaylon Brown, der 24 Punkte erzielte. | 05.02.2022 19:51