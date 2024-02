Stand: 06.02.2024 21:58 Uhr Hamburg Towers verabschieden sich mit Niederlage aus dem Eurocup

Den Towers Hamburg ist auch im letzten Heimspiel im Eurocup in dieser Saison ein Sieg vor den eigenen Fans versagt geblieben. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky dem Team von Umana Reyer Venedig in der Inselparkhalle mit 83:90 (35:46) und ging damit auch in der neunten Partie als Verlierer vom Feld. Auswärts verbuchte der Basketball-Bundesligist dagegen zwei Siege und sieben Niederlagen. Dass die Hanseaten bei ihrer dritten Teilnahme zu ersten Mal die Playoffs verpasst haben, stand schon vor einigen Wochen fest. | 06.02.2022 21:53