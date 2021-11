Stand: 07.11.2021 17:29 Uhr Hamburg Towers schlagen Göttingen und sind BBL-Tabellenführer

Die Hamburg Towers bleiben in der Basketball-Bundesliga (BBL) auf Erfolgskurs. Am Sonntag feierten die Hanseaten einen 83:46 (42:30)-Heimsieg gegen die BG Göttingen und sind damit vorerst Tabellenführer. Topscorer der Towers war Jaylon Brown mit 22 Punkten, bester Göttinger war Akeem Vargas mit acht Zählern. Am Abend kann Bayern München noch durch einen Sieg gegen die Baskets Oldenburg wieder an den Hamburgern vorbeiziehen. | 07.11.2021 17:07