Stand: 22.07.2022 11:33 Uhr Hamburg Towers mit neuem Namen

Der Hamburger Basketball-Bundesligist geht künftig unter dem Namen Veolia Towers Hamburg an den Start. Diesen neuen Namenssponsor teilte der Verein am Freitagvormittag mit. Das börsennotierte Unternehmen kümmert sich schwerpunktmäßig um die Bereiche Wasser/Abwasser, Energieversorgung und Abfallentsorgung. In der Vorsaison hatten die Towers die Play-offs der höchsten deutschen Spielklasse erreicht, waren dort aber im Viertelfinale an den Baskets Bonn gescheitert. | 22.07.2022 11:32