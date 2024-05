Stand: 04.05.2024 15:17 Uhr Hamburg Towers mit knapper Niederlage gegen Chemnitz

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga haben die Towers Hamburg einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky dem Europe-Cup-Champion Niners Chemnitz vor 3.260 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 79:85 (39:44), bleibt trotz der 17. Niederlage im 32. Punktspiel aber vorerst Tabellenzehnter. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Brae Ivey (15 Punkte). | 04.05.2024 22:14