Stand: 14.04.2023 16:29 Uhr Hamburg Towers mit großen Personalsorgen zu Alba Berlin

Die Hamburg Towers müssen im Kampf gegen den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga weiterhin mit einem dezimierten Kader zurechtkommen. Neben den angeschlagenen Jordan Davis und James Woodard steht Trainer Benka Barloschky auch Kapitän Seth Hinrichs gegen Alba Berlin am Sonntag (15 Uhr) nicht zur Verfügung. Der US-Amerikaner ist am Dienstag aus einem privaten Grund in seine Heimat geflogen. Ein großes Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Anthony Polite (Sprunggelenkprellung). | 14.04.2023 16:20