Stand: 01.02.2022 17:49 Uhr Hamburg Towers lösen Vertrag mit McCallum auf

Die Hamburg Towers und Ray McCallum gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, bat der 30 Jahre alte US-Amerikaner um die Auflösung seines Vertrags und kehrt in seine Heimat zurück. McCallum lief in elf Partien für die Hamburger auf und kam dabei im Schnitt auf 5,4 Punkte. Unterdessen wurde ein weiterer Towers-Profi positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich nun mindestens sieben Tage in häuslicher Quarantäne. | 01.02.2022 18:06