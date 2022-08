Stand: 05.08.2022 12:22 Uhr Hamburg Towers leihen Samar aus

Der für vier Jahre von Alba Berlin verpflichte Ziga Samar wechselt zunächst innerhalb der Basketball Bundesliga zu den Hamburg Towers. Das 21 Jahre alte Guard-Talent aus Slowenien wird für die kommende Saison an die Hanseaten ausgeliehen. Ausgebildet im Nachwuchs von Real Madrid, bringt der erst 21-jährige Ziga Samar Erfahrung aus bereits 64 Einsätzen in der spanischen ACB mit in die Hansestadt. In der vergangenen Spielzeit wurde er als einer der besten Youngster der Saison ausgezeichnet. | 05.08.2022 12:22