Stand: 18.10.2022 21:46 Uhr Hamburg Towers kassieren erste Niederlage im Eurocup

Die Hamburg Towers haben im Eurocup die erste Niederlage kassiert. Der Bundesligist unterlag am Dienstagabend im zweiten Vorrundenspiel dem türkischen Verein Turk Ankara mit 83:88 (66:67). Der erfolgreichste Schütze der Hamburger war Marvin Clark mit 23 Punkten. In der vergangenen Woche hatten die Towers das erste Gruppenspiel in Montenegro bei Buducnost Voli Podgorica gewonnen. | 18.10.2022 21:46