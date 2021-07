Stand: 08.07.2021 11:10 Uhr Hamburg Towers holen US-Guard Durham

Die Hamburg Towers aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben Jabril Durham verpflichtet. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner kommt vom belgischen Topclub Mons-Hainaut an die Elbe und erhält einen Einjahresvertrag. In der belgischen Liga war er in der vergangenen Saison bester Vorlagengeber. "Die Level in der BBL und im EuroCup sind höher als auf seinen vorherigen Stationen, als Point Guard hat er dazu noch viel Verantwortung. Aber ich traue ihm zu, dass er sich durchsetzen kann", sagte Towers-Cheftrainer Pedro Calles. | 08.07.2021 11:10